Hoop voor Thaise voetballertjes: al 40% minder water in grot 06 juli 2018

Thaise reddingwerkers proberen zo snel mogelijk zo veel mogelijk water te pompen uit het grottencomplex waar twaalf voetballertjes en hun coach nu al bijna twee weken vastzitten. Bedoeling is om de jongens eruit te halen zoals ze erin gegaan zijn: lopend via de nauwe gangen. Geen van hen kan immers zwemmen. Voorlopig daalt het waterpeil met iets meer dan 1 centimeter per uur, dankzij de tijdelijke regenstop en de inzet van honderden industriële pompen. De hoeveelheid water in de grot is al met 40% gedaald, zodat er nu een modderige strook van 1,5 kilometer vrij is.

