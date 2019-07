Exclusief voor abonnees Hoop voor Gent, KBVB lobbyt in Nyon UEFA weer aan zet 18 juli 2019

Het definitieve verdict van het BAS legt de bal weer in het kamp van de UEFA. De Europese voetbalbond liet maandag verstaan dat het KV Mechelen alsnog zou toelaten in de Europa League als het BAS daarvoor zijn toestemming verleende. Dat licht staat intussen definitief op rood en dus is het afwachten hoe de UEFA de drie Belgische tickets voor de Europa League herverdeelt. Gent leek maandag geen uitzicht meer te hebben op Europees voetbal, maar mag plots toch weer hopen. Alhoewel. In gelijkaardige gevallen schonk de UEFA het vrijgekomen startbewijs doorgaans aan een club uit een ander land. Meestal werd in dat geval een verliezend team uit een eerdere voorronde weer opgevist.

