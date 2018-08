Hoop op 5 Belgische clubs in poules blijft overeind 24 augustus 2018

AA Gent moet volgende week fel aan de bak op Franse bodem, maar behoudt na het 0-0-gelijkspel tegen Bordeaux wel uitzicht op de poulefase van de Europa League. KRC Genk staat al met anderhalf been in die poulefase: een 5-2-voorsprong tegen Brøndby mag het straks in Kopenhagen nooit meer uit handen geven. Met Club Brugge (Champions League) en Anderlecht en Standard (Europa League) die al zeker zijn van de poulefase, behoudt België zo uitzicht op vijf Europa-gangers tot eind december. Een prestatie waar de Belgische clubs sinds de invoering van de groepsfase in 2004/2005 maar één keer in geslaagd zijn. In het Europese boerenjaar voor België in 2016/2017 haalden met Club, Genk, Standard, Anderlecht en Gent niet alleen vijf clubs de groepsfase, ook bereikten met Genk en Anderlecht toen twee clubs de kwartfinales.

