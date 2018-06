Hooligan! column 19 juni 2018

Missen we de Oranjezee en de Italiaanse tifosi op het WK? Nee. De supporters uit Zuid-Amerika, Australië en IJsland verzorgen de sfeer optimaal. Zelfs de Duitse Schlachtenbummler die na de nederlaag tegen de technisch superieure Mexicanen met de vlag over het hoofd een half uur in het stadion bleef zitten, was een fijne, vredige bijdrage aan het feest.

