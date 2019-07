Exclusief voor abonnees Hooischuur nabij woning brandt helemaal uit 13 juli 2019

Een hooischuur in Voort in Meerle (Hoogstraten) is donderdagochtend volledig in de as gelegd door een zware brand. Het huis van de eigenaar dat vlakbij de schuur gelegen is liep rookschade op maar kon gevrijwaard worden van de brand.

