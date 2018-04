Hoogzwangere vrouw sterft tijdens crash op weg naar bevallingskwartier 16 april 2018

Een hoogzwangere vrouw van 23 en haar baby zijn gisteren omgekomen na een zwaar ongeval in het Henegouwse Beloeil. Nikitiana Mavroforos uit Péruwelz was in de nacht van zaterdag op zondag met haar partner op weg naar het ziekenhuis van Aat om er te bevallen, toen hun wagen frontaal op een tegenligger botste. De toekomstige moeder en haar vriend werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. "Enkele uren na het ongeval is de vrouw overleden", klinkt het bij het parket. "Ook haar ongeboren kind overleefde het ongeval niet."

HLN