Hoogtewerker voor videoanalist 22 juni 2018

Godzijdank heeft hij geen hoogtevrees. Plots bevond videoanalist Mousa El Habchi zich gisteren in een hoogtewerker om de training te filmen. De voorbije dagen deed hij dat op een platform van ongeveer drie meter hoog, maar omdat hij de oefensessie op die manier niet goed in beeld kon brengen, greep de KBVB naar de forsere middelen. In de hoogtewerker staat El Habchi, die zich in het spelershotel als dj ontpopt tot sfeermaker, tot tien meter boven het veld, wat hem een veel beter zicht biedt. Bondscoach Roberto Martínez gebruikt de filmpjes om spelers nadien bij te sturen. (PJC)