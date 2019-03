Hoogste studententoren krijgt zaal voor virtual reality-videogames en beachvolleybalterrein 15 maart 2019

Tegen eind volgend jaar wil het vastgoedbedrijf Upgrade Estate in Gent de hoogste toren met studentenkoten in Vlaanderen optrekken. Dat heeft CEO Koenraad Belsack bekendgemaakt op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes. Het Gentse bedrijf is gespecialiseerd in studentenverblijven en heeft onder de naam 'Upkot' de voorbije jaren al verschillende gebouwen neergepoot in de Belgische studentensteden. In Gent wil de firma nu een 60 meter hoge toren bouwen met twintig verdiepingen, waarin 311 studenten terecht zullen kunnen. 'Bro Upkot' zal onder meer 35 keukens tellen, een fitnessruimte, een zaal voor virtual reality-videogames en een beachvolleybalterrein.

