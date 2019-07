Exclusief voor abonnees Hoogste sculptuur van Europa komt in Waals dorpje 31 juli 2019

De naam zegt het al: Arc Majeur. Vanaf oktober verrijst langs de E411 in Lavaux-Sainte-Anne, tussen Namen en Luxemburg, de hoogste sculptuur van Europa. Het beeld van 60 meter is bijna twee keer zo groot als het Jezusbeeld in Rio de Janeiro (38 meter) en zelfs groter dan het Vrijheidsbeeld in New York (zonder voetstuk). Het werk van de Franse beeldhouwer Bernar Venet had eigenlijk over de grens moeten staan, in de buurt van het Franse Auxerre, maar daar ging een lokale politicus op de rem staan. Ook een tweede poging om het werk een plekje te geven in Frankrijk strandde toen de uitbater van de snelweg voorstelde om het ding rood te schilderen. De maker weigerde. En zo komen de twee halve rondes aan weerskanten van de weg dus in ons land te staan. Kostprijs: 2,5 miljoen euro.

