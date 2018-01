Hoogste priemgetal ooit ontdekt 23 miljoen cijfers 00u00 0

Een computerprogramma heeft na zes dagen non-stop rekenen het grootste priemgetal tot nu toe ontdekt. Het bestaat uit meer dan 23 miljoen cijfers en kan hier dus niet afgedrukt worden. Het beslaat 9.000 A4'tjes. Het getal kan ook gevonden worden door 2 tot de macht 77.232.917 te verheffen en daar 1 van af te trekken. De grote priemgetallen die de laatste jaren ontdekt zijn, hebben allemaal die vorm: 2^p -1, waarbij p zelf ook een priemgetal is. Men noemt ze Mersenne-priemgetallen, naar de Franse monnik Marin Mersenne die ze in de 17de eeuw voor het eerst onderzocht. Het getal dat nu ontdekt is, is het 50ste Mersenne-priemgetal. Een priemgetal is een getal groter dan 1, dat alleen gedeeld kan worden door 1 en zichzelf. Zo is 5 een priemgetal, want 5 kun je alleen delen door 1 en 5, en niet door 2, 3 of 4. Ook 23 is een priemgetal, want 23 kun je niet delen door de getallen 2 tot 22. (MU)

