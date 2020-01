Exclusief voor abonnees Hoogste berg van het zonnestelsel staat op Mars 25 januari 2020

00u00 0

Met een hoogte van 8.848 meter is Mount Everest de hoogste berg ter wereld: zo hebben we het allemaal op school geleerd. Maar bergbeklimmers hebben de neiging om steeds hoger te mikken. Ze stelden zich de vraag wat dan wel de hoogste bergtop zou zijn van ons hele zonnestelsel. Je zou geneigd zijn die te zoeken op de grootste planeten zoals Saturnus of Jupiter. Dat zijn echter gasreuzen, waar geen bergen zijn te bespeuren. Ook op de ijsplaneten Uranus en Neptunus kom je van een kale kermis thuis.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis