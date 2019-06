Exclusief voor abonnees Hooglede eert haar bokskampioene 08 juni 2019

00u00 0

Delfine Persoon is gisteravond gehuldigd in haar gemeente Hooglede tijdens de gemeentelijke sportawards. In hartverwarmende filmpjes staken een twintigtal prominente sporters, BV's en politici haar een hart onder de riem. "Gij zijt de beste, Delfine", zei Yves Vanderhaeghe. "Ik hoop dat je de kans krijgt om nog eens op haar 'muile' te slaan", aldus Nico Mattan. "Ge komt terug", zei Erik Van Looy, die Delfine in dezelfde adem uitnodigde voor 'De Slimste Mens'. Persoon, die op een minutenlange staande ovatie onthaald werd, wist niets van de videoboodschappen. "Ik heb er geen spijt van dat ik gekomen ben. Dit doet deugd", zei ze. Ze gaf aan dat ze nu wat rust nodig heeft. (VDI)