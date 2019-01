Hooggerechtshof geeft Trump gelijk Geen transgenders in leger VS 24 januari 2019

President Donald Trump mag zijn plannen doorzetten om transgenders voortaan uit het leger te weren, zo heeft het Amerikaanse hooggerechtshof beslist. Daarmee veegt het hof eerdere uitspraken van drie lagere rechtbanken van tafel. Trump maakte in 2017 bekend dat hij geen transgenders meer wilde toelaten op welke post dan ook in het leger, iets wat door zijn voorganger Obama was toegestaan. De president argumenteert dat het leger niet mag worden belast met de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het militaire apparaat met zich zouden meebrengen. Volgens overheidscijfers zouden er 8.980 transgenders in het leger zijn.