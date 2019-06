Exclusief voor abonnees Hoogdagen STRIJD VOOR BELGISCHE DRIEKLEUR IS STRIJD OP ALLERHOOGSTE NIVEAU 29 juni 2019

00u00 0

De Belgische driekleur is meer waard dan een andere nationale titel. Dat zeggen niet wij, dat zegt Yves Lampaert. En die heeft het weer van zijn baas Patrick Lefevere. Lampaert werd voor zijn nationale titel die hij vorig jaar in Binche behaalde beter betaald dan zijn ploegmaats Maximiliano Richeze (Argentinië), Bob Jungels (Luxemburg) of Michael Mørkøv (Denemarken). En die werden nochtans ook kampioen van hun land.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis