Hoogdagen voor rattenvangers 28 februari 2018

Het ijskoude weer steekt de rattenvangers een handje toe. "Normaal moeten we op sloten en kanalen lang speuren naar muskusratten. Maar met dit heldere ijs verraden ze zichzelf", zegt een woordvoerder van Muskusrattenbeheer Rivierland in de Nederlandse krant De Telegraaf. "De ratten maken onder het ijs een spoor van luchtbellen. We hoeven de belletjes maar te volgen en vinden zo het rattenhol."