Hoogbejaarde vrouw opgelicht door 'klusjesmannen'

In de Ranonkellaan in Koksijde is zaterdag een hoogbejaarde vrouw opgelicht door een rondtrekkende bende Engelstalige 'klusjesmannen'. De mannen belden aan bij het slachtoffer en stelden voor om de oprit te reinigen en om een olievlek te verwijderen. De vrouw liet zich onder druk zetten en ging uiteindelijk akkoord. Na een uurtje werk vroegen de mannen een paar duizend euro terwijl de olievlek niet eens verdwenen was. Het slachtoffer ging uiteindelijk overstag en de klusjesmannen vertrokken met de noorderzon. Het slachtoffer besefte pas nadien dat ze opgelicht was.

