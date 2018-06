Hoog Eden, spring omhoog 23 juni 2018

00u00 0

14.00 uur: België - Tunesië

Vandaag om 14 uur verzekeren de Rode Duivels zich van hun plaats in de achtste finales van het WK. Die kans is toch groot als de ref wat zorg draagt voor Eden Hazard - al dagen "wanted: dead or alive" verklaard. Of onze nummer 10 klaar is voor de Grote Steeple Chase over de uitgestoken benen van de Tunesiërs? Op sociale media reageert hij alvast zelfverzekerd: "Zij zullen hun sporen nalaten, ik die van mij."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN