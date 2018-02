Hoofdzaken Spandex 24 februari 2018

Vorige zaterdag ben ik des avonds een eind gaan fietsen. Dat was niet verstandig. Bitter koud en windstil, dan vliegen de fijnstof-kristallen je juichend in de neus en de opengesperde bek, waarna ze zich massaal longwaarts reppen en daar schaamteloos dra de hele tent inpalmen. In een mum van tijd zat ik aan hartslag tweehonderd en spoot de verzuring uit m'n oogballen. Derhalve diende ik m'n fietstocht te beperken tot negen kilometer, met halverwege een pauze van anderhalf uur.

