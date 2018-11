Hoofdzaken Konijntje 10 november 2018

Een van m'n voorvaderen, zo heb ik uit betrouwbare bron, verschalkte op regelmatige basis een konijntje. Dat deed hij in de duinen, waarvan hij geenszins eigenaar was. Mijn voorvader was dus een stroper. Misschien had hij wat weg van een rabauw, doch een beurzensnijder was hij niet - zoveel eergevoel had hij wel: je berooft mensen niet van hun zuurverdiende centen, maar op zo'n loslopend konijntje dat van niemand was, kwam het niet aan, toch? Konijnen, zo wist mijn konijndeskundige voorvader immers, kweken als konijnen. Hij stroopte om thuis de vele hongerige mondjes te kunnen voeden. De werkloosheidsuitkering bestond nog niet, evenmin als de pil.

