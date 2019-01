Hoofdzaken Spijbelen 12 januari 2019

De nevel der jaren is grijnzend over mijn geheugen nedergedaald. Ik kan dus niet met stellige zekerheid zeggen dat ik op de middelbare school niet heb gespijbeld. Toch denk ik dat zulks nooit is voorgevallen, aangezien ik aan mijn tienerjaren geen lichamelijke littekens heb overgehouden - men liep in die vooroorlogse periode bij ongepast gedrag of taalgebruik algauw tegen vaders harde hand aan. De rolverdeling was simpel, in die tijd: vader bracht het geld binnen, moeder beheerde het, de kinderen kostten het. Je ging dus naar school met een prijskaartje en kwam naar huis met resultaten. Niet met een nota in je agenda, en al zeker niet wegens spijbelen.

