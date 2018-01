Hoofdzaken Trots 00u00 0

't Is niet omdat ik je hoer noem / dat ik je een hoer vind / 't is niet omdat ik je broer noem / dat je dan ook een kind / van mijn vader bent / of mijn moeder kent / zoals ik haar ken / en haar kroonprins ben / sinds 't begin, in haar schoot / na mijn vaders kleine dood / zoals dat heet / nee, joh, je weet / toch best hoe dat gaat: / de taal van de straat / beetje swag, beetje stoer / juiste jasje, juiste dasje / onze code, ja - of was je / dan misschien zelf nooit jong? / eigen mond, eigen tong / dus nee, je bent geen hoer

