Exclusief voor abonnees Hoofdzaken Overval 30 maart 2019

00u00 0

Het was, geloof ik, een geelsnavelbekje. Of een huppeltsjieperke, dat kan ook. Ik ben niet zo goed in levend gevogelte. Plus: die krengen zitten ook nooit stil, hé. Dus tegen de tijd dat jij je slimme telefoon in de aanslag hebt voor een digitaal lichtdrukmaal waarmee je vergelijkend aan de slag kunt, staan zij alweer elders fotogeniek te kraalogen, die dekselse dinootjes.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen