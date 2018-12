Hoofdzaken Gloed 22 december 2018

00u00 0

Het kindeke Jezus komt geen dag te vroeg. Hoog tijd dat iedereen in dit komieke landje zich enkele dagen terugtrekt in de eigen stal en daar, desnoods gesterkt door een hemels visioen of aardse neut, liederen van peis en vree aanheft. (Liefst niet al te luid, want daar komt dan weer burenruzie van.) Vervolgens begeeft men zich aan de dis en doet men zich te goed aan de heerlijkste spijzen, tot men geen quinoa meer kan zeggen. Desgewenst wordt zulks gevolgd door het uitwisselen van genderneutrale geschenken en niet seksueel getinte knuffels. (De zatte nonkel ligt reeds gekneveld in de kelder.) Finaal begeeft men zich welwillend te bed, in de even zoete als argeloze overtuiging dat de nacht soelaas brengt. (Doorgaans brengt de nacht slechts gesnurk en onvrijwillig vochtverlies.)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN