Hoofdzaken

14 maart 2020

'Schrijf jij nu maar eens lekker een column die níét over dat ellendige coronavirus gaat', sprak mijn innerlijke hoofdredacteur streng. 'Jij die zo hoog oploopt met je onafhankelijkheid als columnist, jij die naar eigen zeggen altijd helemaal alleen beslist waarover je het zult hebben, jij die zich door niemand laat vertellen wat je niet mag schrijven. Wel, beslis nu maar eens volstrekt autonoom dat je het niet over dat virus gaat hebben. Dat je, integendeel en voor de verandering, een luchtige, ja zelfs vrolijke column gaat schrijven. Omdat je heel goed beseft dat net luchtigheid en vrolijkheid datgene zijn waar je lezer naar snakt, in deze doemrijke dagen. Je lezer zet z'n tv aan, start z'n computer op, slaat z'n krant open - maakt niet uit, weerstand is zinloos: hij wordt om de oren geslagen met uiterst naargeestige berichten. Alles wordt afgelast, niets is nog veilig, raak niemand aan, blijf in je kot, fluit naar je pintje. Wanhopig en gepijnigd staart je lezer in het ijle. Wat is waar? Wie overdrijft? Waar zit de leugen? Wat gaat dit mij kosten? Voel ik een pijntje? Wanneer ga ik sterven? Je lezer heeft een houvast nodig, Devriese. Een glimp van hoop. Een glimlach. Welnu, bezorg hem die.'

