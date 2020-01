Exclusief voor abonnees Hoofdzaken Mannetje 18 januari 2020

Twee schoendozen, niet eens allebei vol. Meer is er niet. Ik was vergeten dat het zo weinig is, want het was al jaren geleden dat ik ze had bekeken: de foto's uit de eerste veertig jaar van mijn leven. Echte foto's. Afgedrukt op papier. Nu eens glanzend, dan weer mat. In allerlei formaten. Deels in zwart-wit, deels al vervaagd. Hier een hoek af, daar een scheur in. En bijna allemaal raar: je kijkt naar iemand die je klaarblijkelijk bent geweest. Mal mannetje. Geen vriendje van de lens. Dun, bleek en balsturig. Altijd wat. De ene keer als een verwrongen ijzerdraadje neergepoot teneinde ongedwongen te lijken, de andere keer al dan niet moedwillig de fraaie compositie verknallend.

