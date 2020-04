Exclusief voor abonnees Hoofdzaken Column Jan Devriese | Kroon 11 april 2020

De columnist van het bedrieglijk alledaagse - dat meesmuilende mannetje dat vele jaren geleden even ongemerkt als schaamteloos in mij z'n intrek heeft genomen - is telkens weer dankbaar voor de paastijd. Enerzijds is er Pasen zelve, de jaarlijkse hoogmis voor de fans van het eeuwige leven en de tijdelijke chocolade, anderzijds is er de verjaardag van de monarch van dit land. Meteen twee opties voor een stukje. Luxe is dat. En zeker nu. Columnisten van het bedrieglijk alledaagse stappen al weken schoorvoetend mee in de sombere stoet achter de lijkwagen van het leven zoals het was. Ze willen heus wel vlinderen, ze willen heus wel dartelen, ze willen heus wel dansen, maar hoe doe je dat, luchtig en sierlijk en ongestraft, op de tonen van de coronablues?

