Exclusief voor abonnees Hoofdverdachte moord Sofie Muylle 2 maanden langer vast 26 februari 2020

Alexandru C. (25), de hoofdverdachte in de zaak van de vermoorde Sofie Muylle, blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het is wachten op het eindverslag van de gerechtspsychiater vooraleer het onderzoek afgerond kan worden.

