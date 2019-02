Hoofdverdachte moord op man weer verdacht van familiaal geweld 28 februari 2019

De politie en recherche hebben na een melding van familiaal geweld gisteren een huiszoeking uitgevoerd in de woning van Rolande V.R. in het Oost-Vlaamse Wetteren . De vrouw is nog steeds de hoofdverdachte in de verdwijning van haar partner Jean Vercarre (68). De man verdween half juni 2016 spoorloos. Hoogoplopende discussies en ruzies met geweld lopen als een rode draad door het leven van de verdachte. Dat meldden verschillende getuigen de laatste jaren in het onderzoek. Na de verdwijning van Vercarre en haar voorarrest en elektronisch toezicht knoopte ze een nieuwe relatie aan. Ook nu deelde haar nieuwe partner al meermaals in de klappen, zo blijkt. Na een nieuwe oproep beukte de politie de deur in en doorzocht de woning. Agenten droegen er een zak met spullen, kledij en een handtas naar buiten. "De huiszoeking kadert niet in het lopende onderzoek naar de verdwijning, maar situeert zich in de familiale sfeer. Er zijn gewonden, maar geen arrestaties", zegt commissaris Vic De Loof. Er waren de jongste maanden al meerdere tussenkomsten door de politie na meldingen van ruzies. De nieuwe partner zou zelfs al tweemaal "van de trap gevallen" zijn. Er werd nooit officieel een klacht ingediend. De zoektocht naar de verdwenen Vercarre zit momenteel op een dood spoor. (DVL)

