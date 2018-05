Hoofdstad bij slechtste van de klas in Europees mobiliteitsrapport 23 mei 2018

00u00 0

Brussel scoort in vergelijking met andere Europese grootsteden slecht op het ontraden van autogebruik, het promoten van openbaar vervoer en de algemene fietsveiligheid. Dat blijkt uit een studie die het Duitse Wuppertal Instituut uitvoerde in dertien Europese grootsteden, in opdracht van milieubeweging Greenpeace . In Brussel gebeuren liefst vier op de tien verplaatsingen nog altijd per 'persoonlijk gemotoriseerd voertuig'. Enkel Rome scoort slechter. In vier van de vijf categorieën eindigt Brussel bij de slechtste vijf steden: openbaar vervoer, verkeersveiligheid, actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) en mobiliteitsmanagement. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) ziet in het rapport vooral "een aanmoediging voor de omslag die de Brusselse regering heeft ingezet". Hij wijst erop dat deze legislatuur 5,2 miljard euro naar openbaar vervoer ging. Wel erkent hij dat het autogebruik niet snel genoeg afneemt en dringt aan op een debat.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN