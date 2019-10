Exclusief voor abonnees Hoofdkwartier Vlaams Belang opnieuw beklad 29 oktober 2019

Het hoofdkwartier van Vlaams Belang aan het Madouplein in Brussel is in de nacht van zondag op maandag door enkele vandalen besmeurd met een zwarte vloeistof. Ze gooiden ook een glazen deur in. "Wanneer men geen argumenten meer heeft. De haat en onverdraagzaamheid komt in de praktijk altijd van onze 'verdraagzame' tegenstanders. Meer motivatie dan ooit", reageerde voorzitter Tom Van Grieken via Twitter op het vandalisme. Van de daders is voorlopig geen spoor. Het is niet de eerste keer dat het kantoor van Vlaams Belang beklad wordt. In juli nog was op camerabeelden te zien hoe een gemaskerde man een brandblusser gevuld met rode verf leegspoot in de inkomhal. Het parket van Brussel heeft intussen een onderzoek geopend naar het incident. De politie is momenteel bezig met het analyseren van de camerabeelden. (SVHM)

