Hoofdkwartier MoneyGram verhuist van Londen naar Brussel

Geldtransferdienst MoneyGram gaat zijn Europese hoofdkwartier van Londen naar Brussel verhuizen. De Nationale Bank heeft recent een vergunning toegekend aan het Amerikaanse bedrijf. MoneyGram is een concurrent van het bekendere Western Union en biedt klanten de kans om geld over te maken wereldwijd. Door van Londen naar Brussel te verhuizen, verzekert MoneyGram zich van de toegang tot de Europese eenheidsmarkt, nu de Britten ervoor kozen om uit de EU te stappen. De verhuis is voor de zomer, zegt Geert Sciot, woordvoerder bij de Nationale Bank. Vanaf dan zal MoneyGram de activiteiten in Europa vanuit ons land organiseren. Het bedrijf komt onder toezicht van de Nationale Bank. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) reageert tevreden. "Dit bewijst dat onze aanpak om Brussel te versterken en te verbreden als financieel centrum werkt." Eerder hadden ook al fintechbedrijf Ebury Partners en verzekeraars als Lloyd's of London, het Australische QBE en het Japanse MS Amlin al aangekondigd dat ze omwille van de Brexit voor Brussel zullen kiezen.

HLN