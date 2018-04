Hoofdinspecteur wil commissaris worden na verkeersagressie 13 april 2018

00u00 0

"Net ú zou zich toch moeten kunnen beheersen?" De voorzitter van de Gentse correctionele rechtbank begreep er gisteren niets van. Voor zijn neus zat een hoofdinspecteur van de Brusselse politie, die zich in 2015 schuldig maakte aan een stevig geval van verkeersagressie. Op videobeelden is te zien hoe hij de bestuurder van een andere wagen hard aanpakt. "Hij bleef maar slaan", vertelde de tegenstrever van de politieman gisteren. "Hij was net Rambo. Ik kan begrijpen dat zijn werk zwaar is, maar hij moet zich niet op mij afreageren." De hoofdinspecteur betwist de feiten niet, maar haalt aan dat de andere beklaagde de vechtpartij uitlokte. Verder vraagt hij om de gunst van de opschorting. In dat geval komt er geen veroordeling op zijn strafblad en kan hij verder werken. "Ik wil commissaris worden", klonk het hoopvol. Vonnis over twee weken. (OSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN