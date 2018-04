Hoofdinspecteur riskeert 6 maanden na racistische 'grap' over commissaris 17 april 2018

00u00 0

Een 37-jarige hoofdinspecteur van de politiezone Mechelen-Willebroek riskeert zes maanden cel. Bert V.L. wordt verdacht van het aanzetten tot haat en discriminatie. Eind februari dook een foto op van Jinnih Beels, commissaris, diversiteitsexpert en sinds kort ook lijsttrekker voor sp.a in Antwerpen. Daarop stond onder meer de tekst: "En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jouw kleur staat mij niet aan." Het parket vond dit racistisch en bracht de dertiger gisteren voor de rechtbank. Na een jaar zwijgen, gaf de hoofdinspecteur gisteren zijn versie van het verhaal: "Het was een grap, een steek onder water. Humoristisch bedoeld." De dertiger ging samen met zijn raadsman Frédéric Thiebaut voor de vrijspraak. "Met die foto is er nooit sprake geweest van het aanzetten van haat of discriminatie. Als dit het geval is, kunnen we Philippe Geubels, en Hans Teeuwen dagvaarden." De dertiger kreeg tijdens het proces steun van enkele collega's. (TVDZM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN