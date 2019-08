Exclusief voor abonnees Hoofddoekenverbod 30 augustus 2019

00u00 0

Het is onbegrijpelijk dat een rechter ingaat tegen de regels op school. Stel je voor dat iedereen naar de rechter zou stappen als hem of haar iets niet bevalt op school of in de werksfeer. Het wordt hoog tijd dat de politiek werk maakt van een duidelijke splitsing tussen godsdienst enerzijds en werk, school en openbare zaken anderzijds. Godsdienst behoort tot de privésfeer en zou daar ook moeten blijven. Deze leerlinge zou zich gewoon moeten aanpassen aan de regels of een school zoeken waar een hoofddoek wel toegelaten is.

Karin Vandesande, Zemst

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis