Hoofddoeken op school: chaos troef 26 december 2019

00u00 0

Nu het Antwerpse hof van beroep het hoofddoekenverbod op twee Limburgse scholen aanvaardt, is het volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) niet langer nodig om zo'n verbod via een decreetswijziging op te leggen. Het hof oordeelt dat het verbod op levensbeschouwelijke tekens niet enkel op deze specifieke scholen, maar in het hele gemeenschapsonderwijs verantwoord is. Johan Lievens (KU Leuven) denkt dat de rechtsonzekerheid door de nieuwe beslissing is toegenomen. "De totale chaos is uitgebroken. Tot nu was het glashelder: de Raad van State had geoordeeld dat er voor een verbod op religieuze tekenen een concrete noodzaak moet zijn in de specifieke school. Het hof gaat dus regelrecht in tegen de Raad van State." Ondertussen overleggen de ouders van de leerlingen die ongelijk kregen of ze de beslissing aanvechten bij het Hof van Cassatie. "Als Cassatie anders oordeelt dan de Raad van State, spreken twee van onze hoogste hoven elkaar tegen."

