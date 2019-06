Exclusief voor abonnees Hoofd productie weg bij Tesla 27 juni 2019

00u00 0

De man die verantwoordelijk was voor de productie van alle auto's in de Tesla-fabriek in het Californische Fremont, werkt niet meer voor de maker van elektrische wagens. Dat meldt de Amerikaanse gespecialiseerde site Electrek. Peter Hochholdinger was sinds 2016 in dienst bij Tesla en werkte daarvoor 22 jaar bij Audi. Hochholdinger was binnen Tesla de persoon met de meeste ervaring op het gebied van de massaproductie van auto's. Hij gold als een sleutelfiguur, meer bepaald voor de productie van het nieuwe Model 3. Tesla heeft al langere tijd te kampen met veel verloop bij het hogere management. Eind vorig jaar verlieten ook al vijf kaderleden het bedrijf.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis