Exclusief voor abonnees Hongla strijkt neer en tekent voor vier jaar 04 juli 2019

Laszlo Bölöni mocht gisteren vlak na de ochtendtraining zijn derde zomerversterking verwelkomen op stage in Marienfeld. Martin Hongla (21) streek rond de middag neer in Residentie Klosterpforte, tekende de laatste documenten en werkte in de namiddag meteen individueel met physical coach Peter Catteeuw. De Kameroense jeugdinternational komt over van het Spaanse Granada, maar werd de voorbije zes maanden bij het Oekraïense Karpaty Lviv ondergebracht. Hij tekent nu een contract voor vier seizoenen op de Bosuil. Hongla kon ook op Franse interesse rekenen van Bordeaux, Montpellier en Toulouse, maar Antwerp speelde het kortst op de bal voor de verdedigende middenvelder. (SJH)