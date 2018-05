Hongertje in de blok? Menu van 6 euro in Lidl-restaurant 22 mei 2018

00u00 0

Een examenperiode op een dieet van chips en Red Bull: slecht idee, weten ze ook bij Lidl. Daarom opent de warenhuisketen voor het eerst een eigen restaurant met gezonde voeding, speciaal gericht op studenten, in Gent. Vanaf morgen kunnen blokkende studenten met een hongertje terecht in 'Straffe Kost'. Zélfs midden in de nacht, want het pop-uprestaurant is de klok rond geopend. En het zou Lidl niet zijn als niet alles aan democratische prijzen geserveerd zou worden: een ontbijt heb je voor 2 euro, een lunch voor 6 euro. "Alcohol schenken we niet", klinkt het. Het restaurant zal overigens voor iedereen toegankelijk zijn, er wordt geen studentenkaart gevraagd. (VDS)