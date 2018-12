Hongerige dief gebruikt pepperspray om toe te slaan in mcdonald's 31 december 2018

In de Leuvense McDonald's heeft vrijdagavond een erg hongerige dief zijn slag geslagen. Plots hadden enkele aanwezigen moeite met ademen en kregen ze hoestbuien. De zaak moest ontruimd worden. Achteraf was op camerabeelden te zien dat één persoon onopgemerkt iets in het rond spoot, hoogstwaarschijnlijk pepperspray. In de verwarring griste hij een klaarstaande bestelling van achter de toonbank mee. (ADPW)