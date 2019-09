Exclusief voor abonnees Honger is écht een slechte raadgever 24 september 2019

Belangrijke beslissingen in het leven neem je het best niét als je honger hebt, want dan kan je minder helder nadenken. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Britse Dundee University.

Proefpersonen kregen vragen over voeding, geld en andere vormen van beloningen - één keer wanneer ze verzadigd waren en nog een keer nadat ze een maaltijd overgeslagen hadden. Daaruit bleek dat honger hun besluitvorming danig in de war stuurde. Ze waren ongeduldiger, waardoor ze meer geneigd waren om genoegen te nemen met een kleinere beloning, bijvoorbeeld iets kleiners om te eten dat sneller aangeboden werd. Maar de hongerige proefpersonen maakten ook slechtere beslissingen die niets met eten te maken hadden. "Als ze bijvoorbeeld gingen praten met een hypotheekadviseur, namen ze met veel minder genoegen dan wanneer ze een volwaardige maaltijd verorberd hadden", vertelt hoofdonderzoeker Benjamin Vincent.

Meer speelgoed teruggeroepen

Na controles heeft de FOD Economie in 2018 beslist om 36 speelgoedartikelen terug te roepen - 20 meer dan het jaar voordien. Het aantal stuks speelgoed dat teruggeroepen werd, steeg ook spectaculair, van 7.376 naar 33.573. Terugroepingen kunnen bijvoorbeeld gebeuren omdat het speelgoed niet voldoet aan de veiligheidsnormen, omdat de naam en het adres van de fabrikant ontbreken of omdat de veiligheidsinformatie niet in de juiste taal is opgesteld.

Het aantal klachten over speelgoed en andere kinderartikelen is vorig jaar wel fors gedaald: van 428 in 2017 naar 190 in 2018. De belangrijkste klachten die binnenkwamen bij de FOD Economie gingen over het loskomen van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden, het afbladderen en van verf en de aanwezigheid van sterke geuren. (LVB)