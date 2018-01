Hongarije met man in vorm Fucsovics 31 januari 2018

00u00 0

Als tegenstander dit weekend in Luik is Hongarije een frisse wind in de Davis Cup. "Het is 22 jaar geleden dat we nog eens in de wereldgroep speelden", aldus kapitein Gabor Koves. Met één speler in de top honderd, Marton Fucsovics (ATP 63), is dat een stunt. Maar Koves zal tegen België niet hoog van de toren blazen: "Met Goffin als toptienspeler is België groot favoriet. Mijn spelers moeten het hem zo lastig mogelijk maken." Met Fucsovics heeft Hongarije wel een speler in vorm. In de Australian Open speelde hij vierde ronde tegen Roger Federer in de Australian Open: "Heel veel mensen in Hongarije hebben daar 's ochtends naar gekeken. De aandacht voor tennis in ons land groeit." Zijn teenblessure daarna zou ook genezen zijn. "Hij is honderd procent speelklaar", aldus Koves. De Belgische kapitein Johan Van Herck onderschat Hongarije niet: "We mogen niet in dezelfde val trappen als de Duitsers, die het tegen België vorig jaar te licht opnamen." (BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN