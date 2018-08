Hongaarse 'listeria'-fabriek mag weer open 28 augustus 2018

Greenyard mag zijn Hongaarse fabriek voor diepvriesgroenten opnieuw openen. In juli kwam die in het nieuws toen er sprake was van een listeriabesmetting. Die zou volgens het Europees Voedselagentschap het leven hebben gekost aan 9 mensen, nog eens 38 anderen werden ziek. Bij Greenyard werd het oorzakelijk verband tussen de besmetting en de slachtoffers steeds in twijfel getrokken. Intussen zijn er in de Hongaarse vestiging tal van tests uitgevoerd op listeria. "Alle tests die in samenwerking met externe experts werden uitgevoerd, hebben een negatief resultaat opgeleverd", zo klinkt het . Met andere woorden, geen enkele test wijst op een listeria-besmetting in de fabriek. Daardoor mag de fabriek op korte termijn zijn deuren weer openen. (FrD)

