Honduras wil Najar op Gold Cup 20 april 2019

Hoop doet leven. Honduras-bondscoach Fabián Coito heeft contact gehad met Andy Najar om terug te keren bij de nationale ploeg. Coito zou de rechterflank van Anderlecht graag meenemen naar de Gold Cup in juni en juli. Najar, die al twee jaar niet meer voor Honduras uitkomt om zijn broze lichaam rust te gunnen, houdt zijn antwoord in beraad, maar in zijn entourage valt te horen dat hij het idee genegen is. (PJC)