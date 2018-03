Hondje vermist na autodiefstal 27 maart 2018

Kristien Gemoets uit Deurne is wanhopig op zoek naar haar zevenjarige hondje Maria. De Portugese podengo zat op de achterbank van de wagen toen de vrouw snel even de apotheek binnenstapte om een brief te posten. Toen ze terugkwam, was haar auto gestolen, samen met het hondje. De auto werd teruggevonden in Borsbeek, maar van de hond is geen spoor. De vrouw drukte affiches af en plakte er ondertussen al een zeventigtal in en rond Antwerpen. Ook de politie is op zoek, maar tot nu toe zonder resultaat. Wie de hond gezien heeft, kan contact opnemen met het dierenasiel in Wommelgem op 03/353.94.53. (ADA)

