Honderden voetballertjes kunnen niet op kamp: organisator failliet, ouders geld kwijt Kristof Aerts

23 juni 2018

00u00 0 De Krant Honderden Vlaamse voetballertjes zien hun droomkamp met de Duitse club FC Schalke04 in rook opgaan. De Nederlandse organisator is failliet. Het is allesbehalve zeker dat de ouders het inschrijvingsgeld - tot 200 euro per kind - ooit terugzien.

Meer dan 20 ploegen uit heel Vlaanderen zouden deze zomer op voetbalkamp gaan met FC Schalke04. Tot Schalke Auf Tournee, de firma achter de kampen van de Duitse ploeg, een week voor de grote vakantie liet weten dat de Nederlandse organisator Sporting Events failliet is.

De ouders van de voetballertjes konden kiezen uit meerdere formules, gaande van 60 euro voor een dag tot 200 euro voor vijf dagen. "Bij ons hadden al 80 spelertjes zich ingeschreven voor zo'n vijfdaagse", zegt Jurgen Vogels van KVV Vosselaar. "De annulering is een complete verrassing. Bovendien is dit voor heel wat ouders een serieuze financiële kater. Het is afwachten of zij hun geld ooit zullen terugzien."

Schalke04 zelf laat weten dat Sporting Events hun kampen niet langer mag organiseren. "We raden elke betrokken partij aan om, net als wij, juridische stappen te ondernemen tegen het bedrijf", klinkt het.