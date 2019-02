Honderden pv's door politiecamera's in skibox 25 februari 2019

Om appende bestuurders op heterdaad te betrappen, verstopt de politie van Midden-Nederland sinds kort verkeerscamera's in skiboxen en fietsdragers op het dak. De verstopte gopro-camera staat in verbinding met een laptop en is op afstand bestuurbaar. De nieuwe methode is een groot succes: er zijn al honderden pv's uitgeschreven. Het korps verwacht dat andere politieteams de methode zullen overnemen. "Vaak wordt een smartphone net buiten het zicht bediend. Dat wordt nu door de camera genadeloos vastgelegd."