Honderden monitoren tekort

De zomervakantie is al eventjes bezig, maar organisatoren van kampen en speelpleinwerkingen zijn nog altijd vruchteloos op zoek naar monitoren. Alleen al bij Kazou, de jeugddienst van de CM, staan nog 400 vacatures open. Ook aan vrijwilligers voor kookploegen is daar een tekort. Voorlopig heeft Kazou nog geen kampen moeten annuleren, maar woordvoerder Seppe Van Pottelbergh geeft toe dat het "spannende tijden" zijn. Het feit dat almaar minder jongeren ervoor kiezen monitor te worden, zou vooral te wijten zijn aan de schamele vrijwilligersvergoeding die ze krijgen, zeker in vergelijking met wat ze kunnen verdienen met een 'echte' studentenjob. Bij de jeugddienst van de CM, bijvoorbeeld, strijken ze maar 3,10 euro per dag op. (FT)

