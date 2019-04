Exclusief voor abonnees Honderden mensen zien 'vuurbal' aan hemel 15 april 2019

De ene zag het als een witte streep, de andere als een groen- of blauwachtig licht, maar feit is dat honderden mensen vrijdag rond 23.15 uur een vuurbal in de hemel hebben gezien. Zowel bij ons als in Duitsland, Frankrijk en Nederland werd een extreem heldere vallende ster gespot. Ook weerman Frank Deboosere twitterde over de in de atmosfeer opbrandende meteoriet. Amateurmeteoroloog Yves Crombeen uit het Oost-Vlaamse Serskamp zag hem ook. "Hij was zo'n drie seconden zichtbaar en spatte uiteen in kleine 'sterretjes'."