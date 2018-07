Honderden mensen vermist nadat dam instort in Laos 25 juli 2018

In Laos zijn honderden mensen vermist nadat een stuwdam in aanbouw is ingestort. Mogelijk zijn velen van hen omgekomen, want zes dorpen zijn overspoeld door meer dan 5 miljard kubieke meter water. Dat gebeurde maandagavond rond 20 uur lokale tijd in het district San Sai in de zuidoostelijke provincie Attapeu, bij de grens met Cambodja. Aan de dam Xepian-Xe Nam Noy wordt nog volop gewerkt, maar door de hevige regenval die het gebied al een tijd teistert, heeft die het begeven. De lokale bevolking werd verrast en probeerde nog te vluchten voor het wassende water. Vermoedelijk zijn meer dan 6.000 mensen hun huis kwijt. De overheid heeft boten en noodhulp naar het gebied gestuurd, maar ook kledij, medicijnen en drinkwater. Premier Thongloun Sisoulith is naar de regio afgereisd. Laos is één van de armste landen in Azië, maar heeft ambitieuze plannen voor het opwekken van energie. Door de bouw van enkele stuwdammen wil het de belangrijkste energieleverancier van de regio worden, maar volgens milieuorganisaties zorgt dat ook voor een lage stand van de rivier de Mekong. Dat heeft gevolgen voor het visbestand en de landbouw. (KAV)

