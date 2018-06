Honderden liters drugsafval gevonden aan Pukkelpopwei 07 juni 2018

De Limburgse politie heeft gisteren vaten met honderden liters chemicaliën gevonden aan de wei waar elk jaar het Pukkelpopfestival wordt gehouden. Vermoedelijk gaat het om drugsafval. De vaten werden gevonden in een achtergelaten vrachtwagen, die al een tijdje op een parkeerterrein in Kiewit stond. Toen de politie de vaten vond, verwittigde ze meteen de brandweer. Die kwam met gaspakken de truck leegmaken. Sinds begin dit jaar zijn er in Limburg al ongeveer zestien dumpingen van drugsafval geregistreerd, afkomstig uit labo waar synthetische drugs gemaakt worden. Vorig jaar stond de teller op dertien.

HLN